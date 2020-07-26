شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس القابضة الكيماوية: تطوير شركة راكتا للورق بمكانها بخبرات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ان ما يثار عن نقل شركة راكتا للورق لمنطقة صناعية قريبة غير حقيقى، لافتا انه سيتم تطوير شركة راكتا للورق فى مكانها الحالى بالإسكندرية، وذلك بخبرات عالمية بما يتناسب مع التطور الكبير فى صناعة الورق .

وتشهد شركة راكتا للورق خسائر متلاحقة تخطت الـ800 مليون جنيه، نتيجة تقادم المعدات والآلات بجانب العيوب الفنية فى الصناعة، مما أخرجها تقريبا من سوق الصناعة حاليا، وبالتالى لجأت الشركة لوقفها عن العمل ؛ لحين تطوير المصانع بشكل مناسب فى نفس المكان الحالى مع التوصل إلى آلية توافقية مع العاملين بالشركة.

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أضاف وليد محمد الرشيد لـ"الخليج 365" أن الاستراتيجية الجديدة للشركة القابضة تركز على انتشال كافة الشركات الخاسرة من كبوتها من خلال ضخ استثمارات فيها لتحديث وتطوير المصانع سواء فى نفس مكانها إن كانت مناسبة أو نقلها لأقرب منطقة صناعية مع الاستفادة من الأراضى غير المستغلة فى النشاط العقارى لتمويل خطط التطوير والهيكلة .

وأشار أن صناعة الورق هى صناعة مطلوبة للسوق المحلى وبالتالى سيتم اختيار الأنسب من التكنولوجيا العالمية لتكوير شركة راكتا للورق الفتنة المقبلة؛ بما يحافظ على ما يتم ضخه فيها من استثمارات جديدة .