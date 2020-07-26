شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار اللحوم بالسوق اليوم.. مع اقتراب العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم اليوم الأحد 26-7-2020 تشهد استقرارا بالرغم من الاقبال المتوسط عليها مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

وسجلت أسعار اللحوم اللحوم الكندوز 130- 150 جنيها، فيما تراوحت اسعار الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

بينما سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو.

وسجلت أسعار البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، السجق 120-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو.

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جدير بالذكر أن تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مذبوحات اللحوم، يوضح أن التقارير الواردة من الإدارة العامة للمجازر، أظهرت أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر يونيو 2020 بلغت (130,694) رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365” عليه، أن إجمالى المذبوحات من الدواجن بلغت (6,501,055) طائر تحت الإشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

وأوضح التقرير، قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجــــازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل.