شكرا لقرائتكم خبر عن اجوان (AJWAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 10٫90 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 11 فلس، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يلامس السهم الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 10 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11٫30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.8 بينما مستوى المقاومة هو 11.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط