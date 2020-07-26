شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم ممن خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 97٫10 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مارس الماضي، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 100 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 90 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 103 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 94 بينما مستوى المقاومة هو 99 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط