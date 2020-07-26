شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) مازال يرسل إشارات سلبية -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم الخميس الماضي مرتفعا بشكل طفيف عند مستوى 87 فلس، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، في ظل تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار الأداء السلبي للسهم وامكانية الوصول لمستويات قد تصل الى 82 فلس كمستوى أول ثم 73 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 93 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 85.8 بينما مستوى المقاومة هو 87.8 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الامتياز (ALIMTIAZ) مازال يرسل إشارات سلبية -تحليل صباحي- 26-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.