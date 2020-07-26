شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) مازال يرسل إشارات سلبية -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم الخميس الماضي مرتفعا بشكل طفيف عند مستوى 87 فلس، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، في ظل تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار الأداء السلبي للسهم وامكانية الوصول لمستويات قد تصل الى 82 فلس كمستوى أول ثم 73 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 93 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 85.8 بينما مستوى المقاومة هو 87.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط