شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) ينزلق اسفل خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لأسفل ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 105 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الشهر الماضي، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 103 فلس كمستوى أول ثم 95 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 103 بينما مستوى المقاومة هو 106 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط