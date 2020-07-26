شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 276 فلس، مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية، قد تدعو لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير لمستويات قد تصل الى 255 فلس كمستوى أول ثم 210 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 305 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 270 بينما مستوى المقاومة هو 280 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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