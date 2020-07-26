شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 14٫20 فلس، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 14٫50 فلس، ليتحول بذلك السهم الى الاتجاه الهابط على المدى القصير، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا مرة أخرى لمستوى الدعم 12٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13٫6 بينما مستوى المقاومة هو 14.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط