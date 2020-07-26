زين (ZAIN) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 26-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 523 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي -والذي يعد مستوى الدعم السابق المكسور- وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم مرة أخرى ليفقد مكاسبه التي حققها خلال الجلسة للوصول لمستوى الدعم 480 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون ببقاء السهم اسفل مستوى 535 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 510 بينما مستوى المقاومة هو 527 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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