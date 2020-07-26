شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 6٫676 ريال وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى المقاومة 6٫90 ريال، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير منذ أسبوغين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6٫50 ريال كمستوى أول ثم 6٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط