شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD)الانظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 2٫845 ريال، ليغلق بعدها في المنطقة الحمراء عند مستوى 2٫745 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 2٫60 ريال مرة أخرى ثم 2٫30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط