شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 3٫25 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 3٫40 ريال، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3٫10 ريال كمستوى أول ثم 2٫85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.10 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.35 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط