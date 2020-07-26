شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5279 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 5300 نقطة، كما اغلق المؤشر اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 4800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,253 وبين مستوى المقاومة هو 5,338 نقطة