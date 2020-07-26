شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تذبذب في الأداء طيلة الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 9368 نقطة، منخفضا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، وفي ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق للغاية ومصحوبا بتدني كميات التداول، كما يلامس المؤشر مستوى المقاومة الحالي عند 9500 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 9000 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,320 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,398 نقطة