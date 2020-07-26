إنفوجراف: تعرف على متوسط الأجر للذكور والإناث بالقطاع العام والخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2019 " ومن أهم المؤشـــرات : وبلغ متوسط الأجر الأسبوعى 1283جنيهاً للعاملين فى كلا من القطاع العــام / الاعمــال العــام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر)، بينما كان 1104 جنيهاً فى عام 2018 بنسبة زيادة 16.2%. Advertisements كما سجل 1479 جنيهـاً فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1278 جنيهاً عام 2018بنسبة بزيادة15.7%.

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