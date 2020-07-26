شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يطالب بتأمين شامل للاعبى كرة القدم ضد الإصابة أو العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد كرة القدم، بضرورة عمل تغطية تأمينية شاملة للاعبين فى دورى كرة القدم المصرى، وجميع العاملين فى المنظومة من حكام وفنيين ومساعدين ضد مخاطر الإصابة أو العدوى من اى مرض وعلى راسها فيروس "كورونا".

وأكد الغندور فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، ان التامين لن يكلف الأندية اذا تم استقطاع جزء من عقود اللاعبين أو عقود رعاية الفرق لصالح التغطية التى يستفيد منها الجميع، وفيما يخص توقيع عقوبات على الاعبين فى حالة اصابتهم بالفيروس من قبل احد الأندية قال الغندور: ان العقوبة على مذنب ومن يصاب بالعدوى ليس بمذنب ويجب التعامل مع هذه الأمور من منطلق روح الاسرة الواحدة، التى تهدف الى الحفاظ على أبنائها فى المقام الأول، والتفاعل يجب ان يكون بحسابات أهمها السلامة.

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وأضاف الغندور ان الإصابة بفيروس كورونا فتحت لنا باب كبير من إعادة الحسابات، وضرورة التفكير بجدية فى تأمين اللاعبين لتفادى اى خسائر قد تؤثر على اللاعب من ناحية أو النادى المسئول عنه من ناحية أخرى، ويكفى ان احد الأندية أصيب فيه اكثر من 18 لاعب بالإضافة الى المدير الفنى ومنهم 6 لاعبين أساسيين، وأنه يجب على اتحاد الكرة أن يشترط على الأندية عمل تغطية تأمينية للاعبين ضد مخاطر الإصابة أو الوفاة باى عدوى، بالإضافة إلى قيامه بعمل نفس التغطية لصالح الحكام قبل النزول إلى الملعب، كما يجب إعادة النظر فى وثائق التامين الحالية وتعديلها لتتماشى مع الظروف الحالية .

وسبق وأن أشار فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه سيتم فرض عقوبات مالية كبيرة على كل من سيصاب بفيروس كورونا المستجد من اللاعبين أو الجهاز الفنى للفريق، عقب عودة الدورى الممتاز وذلك بسبب عدم الحفاظ على صحته وتهديد سلامة الآخرين، وعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أيد مسئولو اتحاد الكرة فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الذى أعلن مؤخراً توقيع عقوبات مالية على اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه على الأندية معاقبة اللاعبين غير الملتزمين بالإجراءات الطبية، خاصة أن اتحاد الكرة رصد مؤخرا حالة من الاستهتار الشديد بين اللاعبين فى المعسكرات وأثناء تناول الطعام فى الفنادق وبالغرف، وهو ما تسبب فى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين خلال الأيام الماضية.

وطالب اتحاد الكرة الأندية بالتشديد على تنفيذ الاجراءات الطبية فى المعسكرات بكل حزم، وفى حالة استهتار اللاعبين يتم توقيع غرامات مالية على أى لاعب لا.