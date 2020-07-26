شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.01% بما يعادل 1.111 نقطة فقط، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.
مازلنا نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
82
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
97
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عدد أسهم الشركات الثابتة
18
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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