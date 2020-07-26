شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العبد اللطيف (2340) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 1.65% بما يعادل 0.18 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وبمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 10.70، ليستهدف مستوى المقاومة 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.70 ومستوى المقاومة 12.00.