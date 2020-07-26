شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو كابيتال يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سدكو كابيتال (4344) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما تلقى الدعم الإيجابي من استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.86% بما يعادل 0.32 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8.81، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.38 ومستوى المقاومة 9.20.