شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يغلق على انخفاض طفيف – تحليل صباحي – 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم المجموعة السعودية (2250) على انخفاض في آخر جلساته، بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.11% بما يعادل -0.02 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بصورة طفيفة نتيجة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف بعضاً من تشبعه البيعي بها.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 16.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.28 ومستوى المقاومة 19.00.
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