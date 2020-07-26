شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سويكورب وابل ريت (4345) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.49% بما يعادل 0.03 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 5.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.08 ومستوى المقاومة 6.46.