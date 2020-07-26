شكرا لقرائتكم خبر عن بنيان ريت يضاعف من ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنيان ريت (4347) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.32% بما يعادل -0.11 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.40، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 8.40.