شكرا لقرائتكم خبر عن دور ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دور (4010) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 26.50، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.95% بما يعادل -0.25 نقطة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 26.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.50 المقاومة 27.90.