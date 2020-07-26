شكرا لقرائتكم خبر عن نماء يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم نماء (2210) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.68% بما يعادل 0.34 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 22.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.60 ومستوى المقاومة 22.04.