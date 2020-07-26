شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 26-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مشاركة ريت (4335) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تعرضه للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.89 ومستوى المقاومة 8.14.