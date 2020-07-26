1790 رخصة «اعتماد» فعالـة فـي الشـارقــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان



نمت الرخص في قطاعات المتاجرة الإلكترونية والتوصيل، في إمارة الشارقة بأكثر من 100% في النصف الأول من العام الجاري، فيما تم تسجيل 1790 رخصة منزلية «اعتماد» بحسب أمل جاسم حبش، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأكدت حبش أن الإمارة شهدت نمواً متصاعداً بالنصف الأول من العام الجاري 2020، في أعداد الرخص التي تتبع عدة أنشطة وقطاعات،استفادت بشكل ذكي جداً من أزمة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم. وأضافت حبش أن أعداد الرخص ارتفعت في إمارة الشارقة بنسبة 100% في قطاعات المتاجرة الإلكترونية والتوصيل، بالإضافة للرخص التقليدية في مختلف القطاعات، والتي أضافت نشاط المتاجرة الإلكترونية لأنشطتها، وجميعها شهدت تصاعداً كبيراً.

وأشارت أمل حبش، إلى أن الرخص المنزلية «اعتماد»، سجلت 1790 رخصة فعالة خلال فترة الجائحة، وبذلك تكون إدارة المخاطر التجارية، قد استفادت من دروس أزمة كورونا.