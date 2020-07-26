تأثير إيجابي للتقنيات في نمو السياحة والتجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكدت دراسة حديثة التأثير الإيجابي للعروض التقنية الحية التي تستخدم أجهزة العرض الضوئي والصور المجسمة، وتتبع الحركة والواقع الافتراضي والمدمج في تكرار الزوار للمواقع السياحية ومراكز التسوق ومتاجر التجزئة في الإمارات، فضلاً عن توفير عناصر الإبهار لاستعراض المنتجات، لاسيما من العلامات التجارية الشهيرة.

أعرب 68٪ من عينة دراسة أجرتها شركة «ابسون»، اليابانية العالمية، المتخصصة بقطاع الطابعات وأجهزة العرض، بالتعاون مع مركز «أرلينجتون» للبحوث عن اهتمامهم المتزايد بالأحداث والفعاليات السياحية التي تستخدم تقنيات؛ مثل: الإسقاط الضوئي؛ والشاشات التفاعلية؛ والصور المجسمة؛ والواقع الافتراضي والمعزز.

Advertisements

كشفت الدراسة أن 92% من المتسوقين في الإمارات سيغيرون سلوكهم في التسوق إذا قدمت وجهات التسوق عروضاً تقنية حية باستخدام التكنولوجيا، فيما ارتفعت النسبة إلى 94٪ من المتسوقين من جيل الشباب ما بعد الألفية و93٪ من جيل الألفية.

واشتملت الدراسة التي تم إجراؤها في الإمارات ضمن 26 دولة حول العالم، على عينة شارك فيها 9750 شخصاً تراوح أعمارهم بين 16 إلى 65 عاماً، حضروا حدثاً أو فعالية في آخر 12 شهراً.

قال عبد الناصر علي، مدير المبيعات الإقليمي للأدوات البصرية والشاشات الاحترافية في إبسون الشرق الأوسط: كشفت الدراسة عن وجود رغبة كبيرة لدى الزوار والسياح لمشاهدة العروض التقنية التجريبية في قطاع الفعاليات والترفيه والسياحة في الإمارات. كما أن 55% من جيل الألفية في الإمارات أكدوا استعدادهم لإعادة زيارة الفعاليات والأماكن الترفيهية التي توفر لهم تجربة تفاعلية جديدة، وارتفعت النسبة إلى 74% لجيل الستينات والسبعينات، و57 % لجيل الشباب، و54% لجيل الأربعينات والخمسينات مما يدلل على أن تقنيات العرض الحية تساعد على دفع الزوار والسياح للمشاركة والتفاعل وتحفيزهم على تكرار الزيارات.