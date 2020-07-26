شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون دولار تراجعا بصادرات مصر من السجاد والكليم فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع الصادرات المصرية من السجاد والكليم بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل الماضى، حيث بلغ إجمالى الصادرات نحو 14 مليونا و519 ألف دولار فقط.

واظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السجاد والكليم تراجعت بقيمة 11 مليون و754 ألف دولار، عند مقارنة صادرات ابريل الماضى بصادرات نفس الشهر من عام 2019، حيث كانت الصادرات قيمتها 26 مليون و273 ألف دولار.

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وتقدمت إحدى الشركات المصرية لوزارة الصناعة والتجارة بشكوى ضد السجاد وأغطية الأرضيات المستوردة من تركيا، ووافقت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا.

وقال ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية إن القطاع سبق وتلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية بأن واردات الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة وتُسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية، مشيراً الى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقرير إلى اللجنة الاستشارية، والتى وافقت على توصيات القطاع.