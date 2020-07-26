«كورونا» يعيد أولويات شراء وتجديد بوليصة تأمين المركبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

يشهد سوق التأمين على المركبات «تذبذباً متفاوتاً» في حجم الإقبال عليه من قبل المتعاملين، في ظل ظروف انتشار جائحة «كورونا» المستجد عالمياً بحسب ما أفاد به وسطاء التأمين.

وعزا وسطاء تأمين هذا «التذبذب» و«التراجع» حسبما وصفوه في شراء «بوليصة» تأمين المركبات خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى متغيرات «الاحتياجات ذات الأولوية» بالنسبة للمقيمين والمتعاملين في الإمارات، حيث أصبح الكثير منهم يفضل تأجيل شراء «البوليصة» إلى وقت لاحق في ظل قيود حركة التنقل وبرنامج «التعقيم الوطني» والاستعاضة عنها بشراء احتياجات الأسرة الأساسية من طعام وشراب ودواء والتجهيزات الصحية الضرورية.

وأكدوا ل«الخليج» أن تراجع مبيعات السيارات الجديدة في دول المنطقة ومنها السوق المحلي نتيجة متغيرات انتشار جائحة «كوفيد 19»؛ عمقت بدورها من تراجع نسبة مبيعات وثائق تأمين المركبات في الدولة، علما أن نسبة انخفاض مبيعات السيارات الجديدة تجاوزت الخانات العشرية وقد تصل إلى «40%» تقريباً بحسب ما أوردوه.

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وأشار وسيط تأمين إلى أن انتشار جائحة «كورونا» في مختلف دول العالم، وما رافقه من تغيير أولويات ومفهوم الوظائف في العالم؛ بحيث تم الاستغناء عن قطاعات عمل بعينها لصالح أخرى، الأمر الذي ساهم في الاستغناء عن بعض الوظائف لحساب أخرى، قد ساهمت في تراجع الإقبال على شراء سيارات جديدة وبالتالي شراء «بوليصة» التأمين على المركبات.

وأكد وسيط تأمين أن نسب مبيعات وثائق تأمين المركبات قد تراجعت بنسب 30 -50% خلال الفترة الماضية، كما انخفضت أسعار الوثيقة الموحدة على المركبات بحدود 30% لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث المرورية، الأمر الذي يعد مستغرباً بالنسبة لأعمالهم.

وتابع: في المتوسط الطبيعي؛ يبلغ عدد وثائق التأمين على المركبات التي تبيعها الشركة 100 وثيقة يومياً وتصل في كثير من الأحيان إلى 125 وثيقة، وخلال الفترة الماضية ونتيجة لظروف انتشار «كورونا» تراجع متوسط مبيعات الشركة إلى 50 وثيقة يومياً وفي كثير من الأحيان إلى 75 بوليصة بشكل يومي، وهو ما يؤكد متغيرات أولويات الاحتياجات الأساسية والضرورية بالنسبة للعملاء والمقيمين في الإمارات.

وقال وسيط تأمين: إن المنصات الإلكترونية المتخصصة ببيع وثائق تأمين المركبات قد شهدت تراجعاً أيضاً في نسب مبيعات وثائق تأمين المركبات خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو مؤشر على أن جائحة «كورونا» قد سرعت في تغيير اختيار المتعاملين للأولويات الخاصة بهم من تسديد إيجار البيت والأقساط الأخرى وشراء الحاجات الضرورية للأسرة، في حين أن تجديد وثيقة تأمين المركبات لم يعد ضرورياً في ظل قيود حركة التنقل في الدولة.