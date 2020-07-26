شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك نحو إطلاق أكبر تحوط نفطي في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن المكسيك طلبت من أكبر بنوك في وول ستريت تقديم عروض من أجل برنامجها الضخم لتحوط النفط، في حين تشهد خيارات التعامل في النفط الخام تنامياً هذا الأسبوع قبيل الصفقة العملاقة.
وقال مصدر على اطلاع مباشر بالأمر إن وزارة المالية طلبت من البنوك عروضاً سعرية، مما يشير إلى بدء عملية تنفيذ التحوط.
تشتري المكسيك كل عام عقوداً مالية تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهو أضخم برنامج تحوط نفط في العالم، لحماية إيراداتها النفطية. ويتوقع مصرفيون ومسؤولون على كلا جانبي الصفقة تحوطاً أقل هذا العام لأن الخيارات المستخدمة لحماية أرباح النفط أكثر تكلفة منها في العام الماضي.
(رويترز)
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