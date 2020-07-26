«أمازون» تدرس شراء 9.9% في ريلاينس للتجزئة

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تتفاوض أمازون على حصة 9.9% في شركة الملياردير الهندي موكيش أمباني Reliance Retail.

تأتي هذه الأخبار بعد أن صرح موكيش أمباني في الاجتماع العام السنوي لشركة ريلاينس بأن ريلاينس للتجزئة قد تحظى باهتمام قوي من جانب المستثمرين الاستراتيجيين والماليين.

قد تصبح أمازون ثالث شركة عملاقة تحصل على جزء من Reliance Industries، ولكن بدلاً من شراء حصة في Jio Platforms الشهيرة، تستهدف أمازون ذراع المجموعة في مجال البيع بالتجزئة.

ريلاينس ريتيل هي أكبر شركة تجزئة في الهند بإيرادات تزيد على 21 مليار دولار. تأسست عام 2006، وهي أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الهند. تخدم أكثر من 3.5 مليون عميل كل أسبوع من خلال حوالي 10 آلاف متجر في أكثر من 6500 مدينة وبلدة.

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ويسعى جيف بيزوس بهذه الشراكة لتعزيز تواجد أمازون في الأسواق النامية ومواجهة Walmart مالكة Flipkart التي تستحوذ على 30% من سوق التجارة الإلكترونية الهندي.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة ريلاينس ريتيل سوق JioMart، وهو مشروع مشترك للتجارة الإلكترونية بين ريلاينس ريتيل وجيو بلاتفورمز. يوصل JioMart مواد البقالة والأساسيات اليومية من متاجر البقالة القريبة. في مايو/أيار 2020، تم إطلاق JioMart في 200 مدينة وبلدة في جميع أنحاء الهند. وتريد أمازون حصة استراتيجية في JioMart وفقاً للتقرير.

قد تصبح Jio Mart منافساً قوياً لشركة Amazon في الهند، التي تعد من أكبر أسواق أمازون من حيث عدد السكان.

تمكنت شركة ريلاينس، التي يديرها أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، من جمع حوالي 20 مليار دولار منذ أواخر إبريل/نيسان لذراعها الرقمية جيو بلاتفورمز، وقد تضمنت قائمة المساهمين: ألفابيت وجوجل وفيسبوك.

من المتوقع أن تستمر أمازون في الاستثمار بكثافة في البلاد، بحوالي مليار دولار سنوياً.