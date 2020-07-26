«غرفة عجمان» تنظم ورشة «اختيار المنتجات لبيعها في أمازون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة بعنوان «كيفية اختيار المنتجات لبيعها في أمازون» بالتعاون مع «أمازون»، حيث تناولت الورشة الخطوات الخمس لاختيار رائد الأعمال للمنتج الناجح وآليات البحث عن المورد المناسب للمنتج وكيفية اختيار المنتجات التي يتم بيعها بنجاح على أمازون.

قدمت الورشة عن بُعد عبر الاتصال المرئي كريستل سمير أبوعاصي الرئيس التنفيذي لمجموعة باعة «أمازون» في الشرق الاوسط، وشارك في الورشة رواد ورائدات أعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الدول الخليجية والعربية.

وتناولت المُحاضرة أهمية التجارة الإلكترونية وتطورها بشكل كبير خلال السنوات السابقة وخاصة خلال العام الجاري نتيجة للأوضاع التي شهدتها دول العالم، وأشارت إلى مثالية التوقيت خلال العام الجاري للبدء بتأسيس تجارة إلكترونية في ظل نمو الأسواق الإلكترونية في المنطقة والتي ستصل إلى ما يقارب 49 مليار دولار خلال العام 2021 وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن الإمارات و السعودية تمتلكان النصيب الأكبر من القوة الشرائية والتي تقدر بنسبة 48%.

وأشارت إلى أن منصة «أمازون»توفر فرصة مثالية لرواد الأعمال، بحيث تشير الإحصاءات إلى أن 70% من منتجات «أمازون» عالمياً تباع من قبل طرف ثالث، موضحة زيادة نسبة الزائرين لمنصة «أمازون الإمارات» لتصل إلى 16 مليون زائر خلال شهر يونيو 2020.

وتناولت الورشة خطوات عدة لاختيار منتجات ناجحة ومرغوبة من قبل العملاء، ومنها أن يحتوي المنتج على 5 نقاط رئيسية ومنها ترتيب المنتج على منصة أمازون «BSR»، والتقييمات والسعر والوزن وقابلية المنتج للتغير والتحسين، كما أكدت الورشة أهمية عمل دراسة جدوى شاملة والتركيز على منتجات جديدة ونوعية تتواكب مع رغبات وتطلعات المتسوقين.

واطلع المشاركون على آليات اختيار المُورد والمُصنع وضرورة التواصل مع أكثر من 10 موردين لاختيار الأفضل منهم بحسب سرعة التواصل والسعر مع أهمية التعرف الى الطرق الفنية لاختيار المنتج الأفضل إلى جانب تحديد رسوم الشحن من المورد إلى «منصة أمازون» إلى المستهلك، فالسعر والجودة عاملان أساسيان في نجاح التجارة الإلكترونية.

وأكدت جميلة كاجور مدير إدارة تنمية الاأعمال الوطنية في «غرفة عجمان»، أهمية الورشة ودورها في توعية رواد ورائدات الأعمال الراغبين في تأسيس تجارة إلكترونية، موضحة أن «غرفة عجمان» تسعى إلى توفير ورش عمل متخصصة في التجارة الإلكترونية لتوجيه رواد الأعمال إلى خوض هذا القطاع الحيوي، مشيدة بالتعاون القائم مع «أمازون».