شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يتنبأون بمستقبل مزدهر لقطاع الأطعمة الحلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عقد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وبشراكة استراتيجية مع «رفينيتيف»، الجلسة الثانية من سلسلة الندوات الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. وقدمت الجلسة رؤية إيجابية حول مستقبل قطاع الأطعمة الحلال، على الرغم من اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الإجراءات المتخذة للحد من التفشي العالمي لوباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

استعرض المشاركون في الندوة قطاعات الاقتصاد الإسلامي الأكثر والأقل تأثراً بفعل «كوفيد 19»، كما تناولوا القطاعات التي تنطوي على فرص عظيمة على صعيد الابتكار، إضافة إلى أهم أسواق التصدير والتوريد للمنتجات الحلال. علاوة على ذلك، أوجز المتحدثون خلال النقاشات، أبرز العناصر المهمة في النمو المستقبلي لقطاع الأطعمة الحلال، مثل البيانات و«البلوك تشين».

واستضافت جلسة تحت عنوان «ماذا سيكون الوضع الطبيعي الجديد لقطاع الحلال؟»، صالح عبدالله لوتاه رئيس مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وأسماء نشأت أحد، مديرة قسم تطوير سوق الحلال في المجلس الإسلامي للغذاء والتغذية في الولايات المتحدة، والبروفيسور إر سوكوسو المدير العام للوكالة المنظمة لضمان المنتجات الحلال في إندونيسيا، والدكتورة رحاب فرج العامري الأمينة العامة للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال. وأدار الجلسة رفيع الدين شيكوه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دينار ستاندرد».

معرفة دقيقة

أكد عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أهمية الاجتماع بالأطراف المعنية بالاقتصاد الإسلامي عبر سلسلة الندوات الإلكترونية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقال العور: «تشكل سلسلة الندوات الإلكترونية نقطة انطلاق للدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والمقرر انعقادها من 1 إلى 2 نوفمبر 2021، ضمن معرض «إكسبو 2020 دبي». فالنقاشات التي نُجريها في هذه الندوات حول مستقبل الاقتصاد الإسلامي ستمهد الطريق أمام عقد مزيد من النقاشات المثمرة واتخاذ قرارات مبنية على معرفة دقيقة خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2021».

وأشار العور إلى أن التداعيات التي لحقت بقطاع الأطعمة الحلال جراء تفشي جائحة «كوفيد 19» كانت بسيطة. ويرجع ذلك في الأساس إلى اهتمام دول كثيرة داخل منظمة التعاون الإسلامي وخارجها على حد سواء، بمواصلة استيراد الأغذية أثناء الأزمة الصحية العالمية، مما يؤكد بوضوح أهمية الأمن الغذائي وضمان استمرارية الإمدادات.

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أسلوب حياة

وخلال الجلسة تحدث صالح لوتاه عن أول درس تعلمه من الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، رحمه الله، رجل الأعمال والتاجر المعروف الذي يعتبر شخصية رائدة في مجال الاقتصاد الإسلامي ومؤسس أول بنك إسلامي في العالم، والذي توفي في يونيو الماضي. وكان الراحل قد علمه النظر إلى الأمور بشكل شمولي إلى منافع قطاع الحلال في الدنيا والآخرة، حيث أشار صالح لوتاه إلى أن الحاج سعيد كان يتعامل مع الاقتصاد الإسلامي على أنه أسلوب حياة، ومارس ذلك بشكل عملي خلال تعامله مع الآخرين وفي عالم الأعمال.

وقال أيضاً: «إن البيانات مهمة جداً لجميع أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد الغذائية، وستتمكن الحكومات من تنظيم وارداتها بناء على المخزون المتوفر في البلاد. كما سيدرك البائعون بالجملة، حجم المخزون المتوفر لتجنب المبالغة في التخزين وتصفية البضائع عند انتهاء مدة صلاحية المنتجات. وسيستفيد بائعو التجزئة والمصنعون كذلك من الامتثال الأكبر للبيانات، وهو عنصر مهم في الاقتصاد الإسلامي. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكننا تسجيل هذه البيانات ورقمنتها واستخدامها من خلال تقنية «البلوك تشين» لمساعدتنا في شهادات اعتماد الحلال؟ هذا ما نحاول فعله الآن، من خلال منصة الإمارات للغذاء التي أطلقناها قبل ثلاثة أعوام».

الصحة الجسدية

وقالت أسماء أحد: «ثمة اهتمام كبير بين المستهلكين، خاصة مستهلكي المنتجات الحلال، لاستخدام منتجات تمنحهم الحماية المناسبة في الظروف الحالية والصحة الجسدية التي تعين على مجابهة الوباء. وقد شهدنا ارتفاعاً متزايداً في الطلب على منتجات مثل المكملات الغذائية والأدوية التي تساعد الناس على تعزيز مقاومتهم للمرض خلال فترة تفشي الوباء».

وقالت الدكتورة رحاب العامري: «تعتبر الأدوية والأطعمة الحلال أقل القطاعات تأثراً؛ لأنها تلقت دعماً قوياً من الحكومات حول العالم، نظراً إلى ضرورة تأمين الاحتياجات الأساسية للناس. وعلى الرغم من فترة الإغلاق والانقطاع ضمن سلسلة التوريد خلال تفشي وباء «كوفيد 19»، فإننا واثقون بإمكانية الحفاظ على تدفق البضائع الحلال».

وقد أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تفاصيل الندوة الثالثة لسلسلة الندوات الإلكترونية للقمة تحت عنوان «مستقبل الوظائف»، حيث ستقام يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020.