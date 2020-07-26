«روّاد» تنظم ورشة تعريفية لموظفي «غرفة الشارقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» يوم أمس، ورشة تعريفية افتراضية، بحضور 20 من موظفي وموظفات غرفة تجارة وصناعة الشارقة لمدة ساعة واحدة. وتمثل الهدف من هذه الورشة في تعريف موظفي الغرفة بالخدمات والأنشطة التي تقدمها مؤسسة «روّاد».

وقام هيثم الشرقاوي رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع في «رُوّاد»، بعرض أهم خدمات المؤسسة وهي برنامج التمويل، وبرنامج العضوية ومميزاتها، وبرنامج الاستشارات المالية والفنية والتسويقية والتمويلية للمشاريع الريادية، وبرامج التدريب وحاضنات الأعمال والمشتريات الحكومية.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، إن الورشة تندرج ضمن خطط المؤسسة في تعريف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بالخدمات التي نقدمها لرواد الأعمال، كما نتطلع بشكل أكبر إلى تعزيز التعاون وسياسة العمل المشترك مع كافة الهيئات والدوائر الحكومية لتوفير بيئة مثالية لمشاريعنا الوطنية في إمارة الشارقة، كي تكون أقدر على المنافسة والنجاح في جميع القطاعات، مؤكداً أن الغرفة شريك استراتيجي لما لها من دور حيوي في دعم أعضاء مشاريع المؤسسة، من خلال ما تقدمه من إعفاءات وتسهيلات.

وأضاف المحمود: «تناولت الورشة كيفية إدراك المفاهيم الأساسية في إدارة المشاريع التي ستمكنهم من إدارة أعمالهم بفاعلية وكفاءة عالية، إضافة إلى توضيح مراحل المشروع التجاري، بدءاً من الفكرة، وإعداد خطة إدارية شاملة لتنفيذ المشروع تتضمن دراسة الجدوى، وتوفير الموارد، وحتى إعداد خطط التسويق، والتعرف إلى الأدوات والتقنيات الحديثة في إدارة المشاريع، والممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي».