الدولار يتراجع والطلب على الملاذ الآمن يرفع الين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الين الياباني الذي يعد ملاذاً آمناً لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر أمس الأول الجمعة، بينما نزل الدولار ليقترب من قاع عامين، إذ انحسر الإقبال على المخاطرة بسبب مجموعة من المخاوف بما في ذلك استمرار زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وتعطل حزمة التحفيز الأمريكية وتوتر أمريكي صيني لا يهدأ.

وهبط الدولار مقابل 105.99 ين بعد نزوله إلى 105.68 ين، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار.

ومقابل سلة عملات، نزل الدولار 0.4 في المئة إلى 94.42. وفي وقت سابق، هوى إلى 94.358.

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وقال محللون إن التوتر الأمريكي الصيني عائق أيضاً للدولار.

في غضون ذلك، بلغ اليورو ذروة 22 شهراً أخرى مقابل الدولار، وكان في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.4 في المئة إلى 1.16415 دولار.

ويبدو اليوان الصيني، وهو مقياس للتوتر بين الصين والولايات المتحدة، متجهاً صوب تسجيل أسوأ أداء في ثلاثة أشهر تقريباً. وانخفض في أحدث التعاملات 0.07 في المئة إلى 7.0177 للدولار في الأسواق الخارجية. (رويترز)