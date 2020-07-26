طــيران الإمــارات تطــرح عروضــاً إلى المالـديف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات توفير عروض سعرية خاصة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للسفر إلى المالديف. ويأتي هذا الإعلان عقب قيام تلك «الدولة/ الجزيرة» ذات الشواطئ الخلابة، بتخفيف القيود على السفر وعدم اشتراط الحجر الصحي على السياح عند الوصول، أو تقديم دليل على اختبار «كوفيد 19» سلبي.

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وتبدأ أسعار تذاكر السفر إلى المالديف في الدرجة السياحية من 3625 درهماً، ودرجة رجال الأعمال من 8925 درهماً، في حين تبدأ أسعار الدرجة الأولى من 20245 درهماً. وتسري العروض على الحجوزات التي تتم اعتباراً من 10 أغسطس/آب 2020 للسفر، حتى 31 مايو/أيار 2021.

ويمكن للعملاء حجز برنامج عطلة مع الإمارات للعطلات والإقامة ثلاث ليال في فندق خمس نجوم بأسعار تبدأ من 5309 دراهم. ويستمتع زوار المالديف بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية ومنتجعاتها الفاخرة ومعالجات السبا، إضافة إلى استكشاف الحياة البحرية الخلابة في بعض من أفضل وجهات الغوص في العالم.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 5 رحلات أسبوعياً من دون توقف بين دبي وماليه، بطائرات بوينج 777-300ER. واعتباراً من 9 أغسطس، سيزيد عدد الرحلات إلى 6 أسبوعياً لتلبية الطلب.