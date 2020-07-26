«ريبورتاج»: تسليم 3 مشاريع بـ900 وحدة سكنية في 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة «ريبورتاج العقارية» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تقدم الأعمال الإنشائية في مشاريعها في أبوظبي ودبي، تمهيداً لتسليمها وفق الخطط الزمنية المحددة، بما يعزز ثقة المستثمرين بمشاريع «ريبورتاج» والسوق العقاري بالإمارات، لاسيما خلال هذه الظروف الاستثنائية، المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس «كورونا».

وتباشر «ريبورتاج» تطوير 8 مشاريع في الدولة، منها 6 مشاريع في أبوظبي، ضمن أهم المناطق الاستثمارية في الإمارة مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية، فضلاً عن مشروعين بإمارة دبي.

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وأكد ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية، حرص «ريبورتاج» على سير الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، على الرغم من التحديات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحاً أن العام المقبل سيشهد تسليم الشركة 3 مشاريع في أبوظبي هي «الراحة لوفت 1»، و«الراحة لوفت 2» بشاطئ الراحة، و«الواحة رزيدنس 1» بمدينة مصدر، حيث توفر المشاريع الثلاثة نحو 900 وحدة سكنية، فيما يتوالى تسليم المشاريع المتبقية خلال عامي 2022 و2023.

وأوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق الشركة 4 مشاريع جديدة، هي «ذا جيت» بمدينة مصدر، و«المارية فيستا» بجزيرة المارية في أبوظبي، فضلاً عن مشروعي «ركان» و«ألكسيس» بدبي، لافتاً إلى بدء الأعمال الإنشائية في المشاريع الأربعة، تمهيداً لتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن تقدم الأعمال الإنشائية في المشاريع عزز ثقة المشترين بمشاريع الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق مبيعات قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 402 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، بنمو يصل إلى 200% مقارنة بالنصف الأول من 2019، الذي شهد تسجيل مبيعات بقيمة 137 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بمشاريع «ريبورتاج» في دبي، قال سليمان إن الشركة بدأت مؤخراً الأعمال الإنشائية بمشروع «ركان» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، مشيراً إلى إنجاز نحو 12% من المرحلة الأولى من المشروع وتوفر نحو 349 فيلّا سكنية، ويتوقع تسليمها بحلول الربع الثاني من 2022.