«دبي المالي العالمي» يعزز التعاون الإماراتي ــ الصيني

أعلن مركز دبي المالي العالمي، الموطن لأكبر منظومة لقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «جياوزي فينتك دريموركس» (Jiaozi Fintech Dreamworks ) واحدة من أولى مسرعات الأعمال في مجال التقنيات المالية.

ستمكّن هذه الاتفاقية مركز دبي المالي العالمي من مواصلة دعم دولة الإمارات في تسهيل «مبادرة الحزام والطريق» التي تشكل جزءاً محورياً من استراتيجية المركز المالي لعام 2024 لتعزيز العلاقات مع المجتمع المالي العالمي، وزيادة حركة الوصول إلى الممر الجنوبي - الجنوبي.

وتمتلك شركة «جياوزي فينتك دريموركس» الواقعة في مدينة تشنجدو عاصمة إقليم سيتشوان وواحدة من أكبر المراكز المالية على مستوى العالم، خبرة طويلة في القطاع المالي، إذ تعد تشنجدو أول مدينة تطلق العملات الورقية في العالم، حيث تهدف الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي لتعزيز مستقبل القطاع المالي من خلال تطوير الأدوات التي ستستخدمها الأجيال القادمة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ووانج جوان، رئيس مجلس إدارة «جياوزي فينتك دريموركس». وستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حضور شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات والصين، كذلك الاستفادة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة لا سيما سهولة الوصول إلى الأسواق القريبة لكلتا الدولتين.

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فرص واعدة

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تواصل مدينة تشنجدو إبراز دورها كمركز مالي رائد في منطقة غرب الصين، حيث تمتلك فرصاً واعدة لشركات التكنولوجيا المالية العالمية للتوسع في الصين، في حين يتميز مركز دبي المالي العالمي بوصفه بوابة للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ليكون بذلك مثالاً يحتذى به من قبل تشنجدو لأن تكون البوابة بدورها لدخول شركات منطقة الشرق الأوسط إلى السوق الصينية والقارة الآسيوية بشكل أوسع، الأمر الذي يتطلب جهوداً مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين لتمكين الشركات بما يسرّع من تحقيق أهداف أجندة التكنولوجيا المالية في دبي والصين».

وأضاف أميري: «يسعى مركز دبي المالي العالمي من خلال هذه الاتفاقية مع شركة «جياوزي فينتك دريموركس» للتعاون في عدة مجالات أبرزها البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية».

فرص عمل جديدة

وقالت وانج جوان، رئيس مجلس إدارة شركة «جياوزي فينتك دريموركس»: «تعد دبي ومركز دبي المالي العالمي على وجه الخصوص، الوجهة المالية المفضلة للشركات الصينية التي تسعى لتوسيع نشاطها في الأسواق الناشئة وسريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وبوصفنا منصّة تتمتع بمنظومة قوية تضم المقر الإقليمي لأكبر أربعة بنوك رائدة في الصين، نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستعود بالمنفعة على مجتمع الأعمال لدينا وخلق فرص عمل جديدة، وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية وغيرها من المبادرات».