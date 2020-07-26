شكرا لقرائتكم خبر عن 91 مليون دولار منحا غير مستردة للتنقيب عن البترول يناير وفبراير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أن حجم المنح غير المستردة للتنقيب عن البترول باتفاقيات شهرى يناير وفبراير من العام الجارى والتى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت 91 مليون دولار.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تلك المنح غير المستردة للتنقيب عن البترول بمنطقتى الصحراء الغربية وخليج السويس حيث تتضمن "شمال غرب الأمل البحرية وبدر-2 وبدر-17 وجنوب شرق أبوسنان وجنوب شرق حورس وغرب الفيوم وغرب كلابشة وغرب كنايس" .

Advertisements

يذكر أن قطاع البترول نجح خلال السنوات الست الماضية فى تحقيق عدد 295 اكتشافاً بترولياً جديداً (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 38 تريليون قدم3 غاز طبيعى.

كما بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالى 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعى، و7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.