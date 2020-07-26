شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل 1000 جنيه للجرام بسوق الصاغة فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الجدل فى سوق التعاملات على الذهب بمصر، وذلك بعد تحقيق الأسعار مستويات قياسية الأسبوع الماضى، إذ اقترب الذهب من كسر حاجز 850 جنيها للجرام لعيار 21 وسجل 970 لعيار 24، وهنا البعض يرى أن الذهب قد يصل سعره إلى 1000 جنيه قريبا، وهنا السؤال، ما هى الحالة التى يسجل فيها الذهب ألف جنيه للجرام؟.

يجيب عن السؤال، هانى جيد رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، بقوله، " بالفعل الذهب يمكن أن يسجل 1000 جنيه للجرام، فى حالة وصول سعر أوقية الذهب العالمية الى 2200 دولار، مع ثبات سعر صرف الدولار على الوضع الحالي".

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وتابع، " قد يسجل الذهب فى مصر 1000 جنيها للجرام، فى سابقة هى الأولى، فى حالة استمرار وضع السوق على ما هو عليه الآن، فسيناريو الصعود كان كبير جدا، وهذا العام يمكن أن نطلق عليه عام الذهب، نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة.

وتابع "المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادى بسبب الخلاف الأمريكى الصينى المر الآخذ فى التنامى يعتبر سببا لترجيح استمرار الدعم الحكومى والنقدى عالميا لفترة أطول“.