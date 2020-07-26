شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات بالدلتا للأسمدة تتواصل مع محافظ الدقهلية لمنع نقل المصانع لمنطقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن شركة الدلتا للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تواصلت بشكل مباشر مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك فى محاولة من قيادات الشركة لمنع خطة نقل المصانع إلى منطقة صناعية، بدلا من موقعها الحالى القريب من نهر النيل.

وتدرس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مقترحا لمحافظة الدقهلية خاص بنقل مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" من مكانها الحالى على النيل لمكان آخر بعيدا عن الكتل السكنية، فى إطار إبعاد المصانع عن التجمعات السكانية وتقليل نسب التلوث والحفاظ على البيئة والاستفادة من قيمة الأراضى الخاصة بالشركة.

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وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن هناك حملة كبيرة من العاملين بالشركة نحو 2600 عامل ترفض نقل المصانع ولجأت إلى الضغط على عدد من نواب البرلمان ومحافظ الدقهلية لمنع قرار نقل المصانع، بعدما أرسل محافظ الدقهلية تصورا لوزير التنمية المحلية والذى بدوره أرسله لوزير قطاع الأعمال العام للاستفادة من موقع الشركة الحالى فى النشاط العقارى ونقلها بعديا عن الكتل السكنية.

واعتبر عدد من العاملين أن قرار النقل غير مفيد للشركة، وسيكون بداية لفتح المعاش المبكر للعاملين فى الشركة فى الوقت الذى يمكنه تطوير الشركة بنحو 150 مليون دولار، ومن خلال قرض يمكن للشركة تسديده من إيراداتها الشهرية.

يشار إلى أن أرض شركة الدلتا للأسمدة تزيد عن 150 فدانا وتصل قيمتها لنحو 12 مليار جنيه، وبالتالى يحق للمحافظة الحصول على 15% من صافى سعر الارض عند البيع وهو ما يعنى زيادة موارد المحافظة، مما يحفزها للاستمرار فى مشروع نقل الشركة.