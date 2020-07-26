شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 33 بئرا بالصحراء الغربية باتفاقيات التنقيب عن البترول الربع الأول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول أن الاتفاقيات البترولية الجديدة التى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال الربع الأول من العام الحالى 2020 للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول في منطقة الصحراء الغربية تتضمن حفر 33 بئرا.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الاتفاقيات تتضمن مناطق "بدر-2 وبدر-17 وجنوب شرق أبوسنان وجنوب شرق حورس وغرب الفيوم وغرب كلابشة، وغرب كنايس" بالصحراء الغربية .

يذكر أن قطاع البترول نجح خلال السنوات الست الماضية فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية، وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر.