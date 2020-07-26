شكرا لقرائتكم خبر عن 205 ملايين جنيه خسائر شركتى ممفيس للأدوية والعبوات الطبية فى 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام لإنقاذ نفسها من مصير التصفية، أو الدمج فى حالة استمرار خسائرها وعدم قدرتها على النهوض بنفسها خلال 3 سنوات وفق تعديلات قانون 203 لسنة 1991 والتى تم اقرارها مؤخرا بمجلس النواب، سواء بمعاونة الشركات القابضة المالكة لها أو بمعاونة نفسها.

وبحسب البيانات المالية لعدد من شركات القابضة للأدوية، فإنه توجد عدة شركات خاسرة خلال الفترة الماضية، أبرزها شركة ممفيس للأدوية وشركة العبوات والمستلزمات الطبية، حيث بلغت خسائر الشركتين نحو 205 ملايين جنيه خلال أخر 3 سنوات مالية معتمدة .

وتعمل الشركة فى صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والأغذية الخاصة وما يتبعها من مستلزمات واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية

وبحسب البيانات خسرت شركة ممفيس للأدوية بنهاية العام المالى 2018-2019 نحو 35.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت نحو 47 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

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كما بلغت خسائر الشركة نحو 34.2 مليون جنيه العام المالى 2016-2017.

وبالنسبة لشركة العبوات والمستلزمات الطبية التابعة للقابضة للأدوية فأنها خسرت نحو 100 مليون جنيه خلال 3 سنوات، مما يمثل صداعا فى راس الشركة القابضة للأدوية التى تسعى لتعويم شركاتها الخاسرة، مع تعظيم إيرادات وأرباح بقية الشركات .

وبحسب البيانات خسرت الشركة 28.3 مليون جنيه العام المالى 206-2017، وارتفعت خسائرها لـ 36.69 العام المالى 2017-2018 وواصلت الخسائر خلال العام المالى 2018-2019 حتى بلغت نحو 34 مليون جنيه .