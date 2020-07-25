مذكرة تفاهم لتمكين غير المقبولين بنكيا من المسكن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري ووزارة الإسكان ووقف محمد إبراهيم السبيعي مذكرة تفاهم ثلاثية، لتمكين غير المقبولين بنكيا من المسكن، وذلك بحضور وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس أحمد البديع أن المبادرة تمكن غير المقبولين بنكيا وفق معايير ومعدل محدد، منوها بدور وزارة الإسكان ووقف السبيعي، في إطار تعزيز التمكين السكني للمواطنين ومساعدتهم في الحصول على التمويل السكني.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل في إطار منظومة متكاملة من الشراكات مع كل من وزارة الإسكان وقطاع التطوير العقاري والقطاع المالي والجهات المانحة مثل وقف السبيعي، لاستحداث برامج تنموية تؤهل الفئة المستهدفة من الاستفادة من الدعم.

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وأوضح الأمير سعود بن طلال أن وزارة الإسكان تولي اهتماما كبيرا بتمكين المواطنين الأشد حاجة، وتسعى لتحقيق أثر أكبر من خلال الوصول إليهم وتقديم الحلول السكنية بشكل مباشر، أو عبر التكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع بقطاعيه الربحي وغير الربحي، مشيرا إلى أن مبادرة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لدعم غير المقبولين بنكيا تسهم في تحقيق الوصول إلى هذه الفئة وخدمتهم، إلى جانب تنميتهم، مقدما شكره للجمعية ووقف محمد إبراهيم السبيعي على دعمهم كجهة مانحة لتمكين العديد من المواطنين من غير المقبولين بنكيا.

ولفت إلى أن التكامل مع برامج ومبادرات جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لا يقتصر عند تقديم المسكن للمواطنين الأشد حاجة فقط، بل يمتد إلى تنميتهم وتجنب حصرهم في مواقع جغرافية محددة، مؤكدا أن التجارب والدراسات العالمية أثبتت أن دمج مختلف الشرائح يعد أحد أكثر الممارسات التي تحقق آثارا تنموية كبيرة ومباشرة على الأسر.

بدوره نوه رئيس مجلس إدارة الوقف إبراهيم السبيعي، إلى أن الوقف يركز في مصارفه على اختيار الشركاء الذين يمكن أن يمتد أثرهم على نطاق واسع ويستطيعون الوصول إلى خدمة أعداد أكبر من المواطنين، وقال: من هذا المنطلق حرصنا على عقد شراكة مع وزارة الإسكان وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، لقدرتهم على تحقيق مبادرات ذات أثر ممتد في النطاق السكني الذي يعد أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن.