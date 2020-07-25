شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط صافى أرباح البنك العربى بالأردن فى النصف الأول 66% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك العربى، أكبر بنوك الأردن، أن صافى أرباح النصف الأول من العام هبط 66 المئة إلى 152.1 مليون دولار، قائلا إن تبعات جائحة مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على الاقتصادات الاقليمية والعالمية ألحقت الضرر بإيراداته.
وقال البنك، وهو من ضمن أكبر المؤسسات المالية الرئيسية فى الشرق الأوسط، اليوم السبت، أيضا إن مجمل القروض ارتفع اثنين فى المئة إلى 26.7 مليار دولار بنهاية يونيو فى حين ارتفعت الودائع خمسة فى المئة إلى 35.9 مليار دولار.
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