شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الدواجن" تستعرض مع" الزراعة" ملف تفعيل البورصة وزيادة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية اجتماعًا طارئا ظهر اليوم، مع مسئولي وزارة الزراعة في مقدمتهم نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة مصطفى الصياد وذلك لمناقشة بعض القضايا الخاصة بالاستثمار الداجني في المحافظة.

وفي ضوء ذلك، أكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن الاجتماع من المقرر أن يتناول عددا من الملفات الخاصة بالاستثمار الداجني في مصر نظرا لاهميته للاقتصاد المصري والإضافة للدور الأهم وهو الحفاظ على الكفاءة الانتاجية التي وصلت إليها مصر من خلال المقترحات المقدمة من الأعضاء.

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وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن جدول أعمال الاجتماع من المقرر أن يسلط الضوء على ملفات خطط وزارة الزراعة فى التوسع فى إنشاء مجازر ومزارع الدواجن بهدف زيادة قدرات مصر من الثروة الحيوانية والداجنة تحقيقاً للتوازن الغذائي، مؤكداً أن وزارة الزراعة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة فى ذلك الشأن وبتنسيق كبير مع القطاع الخاص.

أشار إلى أن الاجتماع من المقرر أن يناقش سبل تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والخاص بمنع تداول الدواجن الحية منعاً لتفشي الأمراض والأوبئة، مع العمل فى الوقت ذاته على تفعيل البورصة الإلكترونية للتداول بما يتواكب مع آليات الدولة الحديثة لتنظيم وضبط الأسعار بالأسواق.