جهاز الاتصالات يعدل مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات لتبدأ من 9 ص لـ10 م

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات العمل الجديدة لمنافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور بدءً من يوم الاحد الموافق 26 يوليو 2020 لتكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساءً ما عدا يوم الجمعة ستكون من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً.
ويأتى هذا القرار فى إطار خطة الدولة بالعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجى مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ويصل حجم الاشتراكات بخدمات المحمول بمصر حوالى 95 مليون اشتراك، و9.5 مليون للهاتف الثابت نحو 7.5 مليون للإنترنت المنزلى ونحو 40 مليون لمستخدمى الإنترنت من خلال المحمول.
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