شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بسبب عطل كهرباء بمحطة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل؛ نظرا لحدوث عطل بكابل الكهرباء المغذى للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة، الأمر الذى أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب وجارى الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة. Advertisements وتأسف الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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