أخبار الاقتصاد المصرى اليوم: صرف المعاشات حتى 2000 جنيه من البريد غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى ، اليوم السبت 25-7-2020 العديد من الأخبار الهامة ،منها مواعيد صرف المعاشات للمواطنين من مكاتب البريد .

غدا.. صرف المعاشات حتى 2000 جنيه من مكاتب البريد

تبدأ الهيئة القومية للبريد صرف المرحلة الثانية لمستحقى المعاشات حتى 2000 جنيه يومى الأحد والاثنين القادمين، والمرحلة الثالثة لما يزيد عن 2000 جنيه فأكثر أى أن كان المبلغ المستحق للصرف يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين، وذلك وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتسن صرف جميع المعاشات قبل عطلات عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

من جهة أخرى، تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية تطبيق تجربة الاستعانة بمكاتب بريد متحركة خاصة فى أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التى تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد، على أن يتم البدء بتطبيق نموذج المكاتب المتحركة بدءا من الشهر القادم بعدد محدود للغاية كتجربة على أن يتم التوسع بها في المكاتب التي تشهد ازدحاما بأوقات صرف المعاشات وفقا لتصريحات سابقة لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت لليوم السابع.

مصانع الورق والكرتون تطالب بفرض رسوم حماية ضد الواردات لمدة عام

أكدت شعبة الورق والكرتون في غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات، أن معظم المصانع لا تعمل بالطاقة الكاملة لعدم قدرتها على منافسة الواردات ويوجد تكدس كبير بالمخزون من هذه المنتجات الورقية وهذه المصانع في طريقها للتوقف علما بأن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع تفي باحتياجات السوق المحلى

واقترحت الشعبة، التوجيه بدراسة الموقف تمهيدا لإصدرا قرار بفرض رسم حماية ( وارد ) مؤقت لمدة عام للوقاية من ضرر الخسائر لصناعة الورق والكرتون وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الصناعي الهام.

المالية: انطلاق المبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك» غدًا بخصومات تصل 20%

أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ بما يُسهم فى الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهذا ما يتجلى بوضوح فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تنطلق غدًا الأحد، تحت شعار: «ما يغلاش عليك»، حيث تصل الخصومات إلى ٢٠٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ ٢٠٠ جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية ١٢,٢٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.

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أضاف الوزير أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبى احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذى يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.

رئيس جمعية رجال الأعمال: هذه نصيحتى لرجال البيزنس المرشحين لمجلس الشيوخ

وجه المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، نصيحة لرجال الأعمال المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً :"نصيحتي لرجال الأعمال المرشحين للانتخابات أن يثقفوا أنفسهم سياسياً، لأن هذه المجالس تدار سياسياً وليس مالياً أو تقنياً مثلما اعتادوا، ولذا يجب على المرشحين أن يدرسوا جميع القواعد واللوائح والقوانين قبل خوض انتخابات المجالس النيابية، لأن كرسي البرلمان ليس وجاهة اجتماعية".

وقال "عيسى"، لـ"الخليج 365"، إن رجال الأعمال جزء من المجتمع المصري، ومن حقهم الترشح لانتخابات المجالس النيابية، وهناك حاجة للمصنعين ورجال الزراعة والتجارة داخل المؤسسات السياسية ليكون لهم دور في التوجيه الصحيح لصانعي القرارات والقوانين بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، لأنه في غياب ممثلين من مجتمع البيزنس يكون هناك صعوبة في التواصل بين الدولة والقطاع الخاص، مضيفاً :"في العالم كله كافة أطياف المجتمع ممثلة في الحياة التشريعية، ولذا من حق رجال الأعمال الترشح، ولكن ألا يطغي جناح على آخر".

وزيرة الصناعة: 5 ملايين مستفيد من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك ويستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه في كافة أرجاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وذلك لبحث أخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .