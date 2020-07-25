شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. صرف المعاشات حتى 2000 جنيه من مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للبريد صرف المرحلة الثانية لمستحقى المعاشات حتى 2000 جنيه يومى الأحد والاثنين القادمين، والمرحلة الثالثة لما يزيد عن 2000 جنيه فأكثر أى أن كان المبلغ المستحق للصرف يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين، وذلك وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتسن صرف جميع المعاشات قبل عطلات عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

من جهة أخرى، تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية تطبيق تجربة الاستعانة بمكاتب بريد متحركة خاصة فى أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التى تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد، على أن يتم البدء بتطبيق نموذج المكاتب المتحركة بدءا من الشهر القادم بعدد محدود للغاية كتجربة على أن يتم التوسع بها في المكاتب التي تشهد ازدحاما بأوقات صرف المعاشات وفقا لتصريحات سابقة لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت لليوم السابع.

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إلى جانب ذلك تتجه الهيئة للتوسع فى نشر ماكينات الصرف الآلى ATM للتيسير على عملائها وتخفيف الازدحام حيث سيتم نشر 150 ماكينة جديدة للصرف الآلى قريبا.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد، أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل إلى 4 آلاف فرع، ومنذ ثلاث أعوام بدأت خطة لتطوير المكاتب لتكون مشابهة للبنوك، وتوسعت في تقديم الخدمات الحكومية عبر مكاتبها.